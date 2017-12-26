Yapay Zekalı, Akıllı Kulaklık

Bragi, giderek kalabalıklaşan akıllı kulaklık piyasasında öne çıkmaya hazırlanıyor ve görünüşe bakılırsa çıkarmaya hazırlandığı iddialı bir cihazı var. Firma, partneri Audio Analytic ile birlikte ocak ayında CES'te ilk "bağlam-farkındalığı olan kulaklıklar"ı gösterecek. Bunun anlamı, yapay zekası yakındaki sesleri algılayıp buna göre davranabilen bir kulaklık olacağı.



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Bu özelliğin nelere izin verdiği, kapasitesinin nelerle sınırlı olduğu henüz bilinmese de, Audio Analytic'in verdiği ipuçlarına göre cihaz hem konuşmaları hem de etraftaki çevre seslerini tanımlayabiliyor. Mesela bir arkadaşınızla konuşmaya başladığınızda kulaklıkların kendi kendine sesini kısması veya etrafta çok gürültü varsa sesi ona göre yükseltmesi gibi durumlar mümkün olacak.



Daha önce olduğu gibi, yapay zeka kulaklıkların kendi içine entegre olacak ve bu sayede dünyayı tanımlamak için telefonunuza veya bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak. ve önemli olan da bu; buradaki asıl hedef fiziksel kontrollere ihtiyaç olmadan kulaklıkların kendi kendine doğru şeyi yapması. Bu da AI'nın hızlı ve sürekli şekilde tepki vermesini gerektiriyor.



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Bu özelliğin ne zaman halka açılacağı kesin değil. Çıktığında, Bragi'nin geleceği için anahtar bir rol oynayabilir. Apple, Google ve Samsung'un da zorlandığı akıllı kulaklık piyasasında ses tanımlama Bragi'ye diğerlerinin yetişemeyeceği bir avantaj sağlayabilir.



