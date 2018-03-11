Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman, yapay zekaların kullanım amaçları ile ilgili Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Duman, yapay zekanın müşterilerin davranışlarını öğrenen sistemler geliştirip, müşterinin davranışına aykırı bir davranışı tespit ettiklerinde müşteriyi koruyup, güvenli bölgeye alabileceğini ifade etti.