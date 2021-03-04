Yapay zeka ve veri analitiği geleceği çok farklı bir noktaya taşıyor

Sabancı Üniversitesi'nin Akbank ve Eczacıbaşı Holding iş birliği ile kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere düzenlenen Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar Serisi'nin ikincisi Veri ile Karar Verme: Yapay Zeka ve Veri Analitiğinin Geçmişten Geleceğe...

Sabancı Üniversitesi'nin Akbank ve Eczacıbaşı Holding iş birliği ile kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere düzenlenen Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar Serisi'nin ikincisi Veri ile Karar Verme: Yapay Zeka ve Veri Analitiğinin Geçmişten Geleceğe Hikayesi başlığıyla gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Berrin Yanıkoğlu, Kemal Kılıç, Selim Balcısoy tarafından bugün çok popüler hale gelen yapay zekanın tarihsel gelişimi ve kapsadığı geniş araştırma alanları ile veri analitiğinin gelişimi, veri ile karar verme yaklaşımları ve uygulama örnekleri konuşuldu.

Yapay zeka sistemlerinin bileşenlerinden biri olan karar verme aşamasında iki uç noktadan birisi olan deneyim temelli yani insan ferasetine dayalı karar vermenin de, diğer uç nokta olan veriye dayalı analitik yöntemlerin de zaafları olduğu belirtildi.

Veriye ve modele dayalı yöntemlerin, sadece o alan uzmanlarının ferasete dayalı kararlarına göre çok daha iyi sonuçlar verdiğinin bilindiği paylaşılırken, analitik çözüm yöntemlerinin de çeşitli varsayımlara dayandığı ancak karşı karşıya olduğumuz bilinmeyen belirsizlikleri kapsamadığının altı çizildi.

Bu dünyada elimizdeki en iyi stratejinin alan uzmanlarıyla, modele ve veriye dayalı kararlar veren yapay zeka sistemlerinin etkileşimli takımdaşlığı olduğu aktarıldı.

Veri bilimi ve yapay zeka ile ilgili sistemlerin endüstride ilk kullanılmaya başladığında, her şeyi çözen sihirli kara kutular olarak lanse edildiği, fakat içinde insan faktörü olmadan, insanın geçmiş tecrübelerini bu sisteme yansıtmadan bu sistemlerin güncel hayatta başarılı çalışması ve riskleri anlamlandırmanın mümkün olmadığı aktarıldı. Bunu sağlamak için özellikle görsel araçların geliştirildiği belirtildi.

Veri biliminde pratik çalışmalar öncelikle yapısal verilerin çok kolay elde edildiği finans ve telekom alanında başladığı, son yıllarda risklerin anlaşılması ve verilerin düzgün işlenmesi ile sigortacılık, e-ticaret, sağlık alanlarında hızla veri sistemlerinin geliştirildiği kaydedildi.

Sabancı Üniversitesi'nin Akbank ve Eczacıbaşı Holding iş birliği ile kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar Serisi'nin üçüncüsü 16 Mart 2021, Salı günü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ogün Adebali tarafından "Günlük Yaşamda Genom Bilimi" konusunda gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız