Yapay Zeka ve Büyük Verinin Sanata Dönüştüğü Nasa Projesi

01.11.2019 18:04

Yapay zeka ve büyük veri bir medya sanat ürününe dönüştü. NASA ile ortak proje yürüten Medya Sanatçısı Refik Anadol Wise TV'ye konuştu.



IBM Security Summit 2019 etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Refik Anadol, NASA ile ortak yürüttüğü projesini anlattı. Anadol, 3 yıl önce yapay zeka ile çalışmaya başladığını dile getirdi. NASA ekibinin bir sanatçıyla projeler üretmek istediği dönemde kendisine teklif getirdiklerini söyleyen Anadol; "NASA, herkese açık kaynaklı olan, bir çok sorunun cevabını içinde barındıran büyük bir arşive sahip. Benim de arşivler ve hatıralarla olan ilişkimi bildiklerinden dolayı NASA'nın radarlarına girmiş olmalıyım. Nasıl insanların ilgisini çekebilirim diye düşündüklerinde böyle bir proje ortaya çıktı." diye konuştu.



Son 1 yıldır bu verilerin sergileme yöntemlerini aradıklarını dile getiren Anadol; performans, veri heykeli, veri resmi, kalıcı bir yapıt gibi yöntemler aradığını ifade etti. Medya Sanatçısı, yaptığı işlerde yalnızca sanat kaygısının olduğunu söyledi. NASA ile ortak projesi hakkında, "Yaptığım işlerde, soru sordurma şekilleri ve içindeki yaratıcılık NASA mühendislerine ilham verdi ve ben de böylelikle yeni bir yolculuğa çıkmış oldum" diye konuştu.



İstanbul'da gerçekleşen IBM Security Summit 2019 etkinliğinde bu projenin yalnızca bir kısmını gösterdiğini ifade eden Anadol, bu projenin uzun soluklu devam edeceğine işaret etti.



Refik Anadol, yapay zeka ve büyük verinin kullanımı konusunda bugüne değin bir çok projeye imza attı.