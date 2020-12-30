Yapay zeka teknolojisi "MAISART" ile donatılmış dijital fabrikaların dönüşümü ele alındı

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği web seminerlerine EMO İzmir Şubesi ile devam etti.

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği web seminerlerine EMO İzmir Şubesi ile devam etti.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Dijital Fabrikalar Zamanı konseptiyle düzenlenen online seminerlerde firma, ileri robot teknolojileri, Maps-Scada ve enerji izleme, MAISART teknolojisi, yapay zeka uygulamaları-nesnelerin interneti ve fabrikaların dijital dönüşümü kapsamında akıllı fabrikalara ilişkin teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'deki sanayiciler ve altyapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi döneminde düzenlediği online etkinliklere son olarak TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile devam etti.

Kişiselleştirilmiş özelliklere sahip kolaboratif robotlar

"Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle düzenlenen webinarın ilkinde ileri robot teknolojileri ele alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, "Mitsubishi Electric, endüstriyel alandaki öncülüğünü 1980'lerden bu yana robotik alanda da sürdürüyor. Markamızın kolaboratif robotları, endüstriyel robotlar gibi hassas ve hızlı çalışabiliyor. Hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Sadece robotun değil robotun olduğu ortamın da kolaboratif olması gerektiğini belirten Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric olarak bu anlamda üreticilerin en yüksek düzeydeki beklentilerine cevap verebildiklerini ifade etti.

Enerji verimliliğini artıran teknoloji

İkinci webinarda ise Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü MAPS Ürün Yönetimi Yetkilisi Burcu Çöpür, MAPS SCADA ve Enerji İzleme sistemini anlattı.

Mitsubishi Electric'in çözümü olan MAPS SCADA ve markanın günümüzde büyük bir öneme sahip olan enerji izleme alanındaki yetkinliklerine işaret eden Çöpür, "Veri toplama ve kontrol merkezi olarak adlandırılan SCADA, fabrikadaki tüm sistemi tek bir yerden izleme, kontrol, raporlama ve analiz etme, arızalara anında müdahale gibi fonksiyonları barındırıyor. MAPS'in alarm fonksiyonu sayesinde ise hangi alarmın hangi arızadan dolayı çalıştığı ve hangi sıklıkla uyarının geldiği kolaylıkla tespit edebiliyor. Bu sayede enerji konusunda büyük tasarruf sağlanıyor ve fabrikada önemli şekilde verimlilik artışı elde ediliyor. MAPS sadece SCADA tarafında çözüm sunmayıp üretim takibi, enerji yönetimi, performans yönetimi gibi analizler de yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı: Dijital fabrika konsepti e-F@ctory

Webinar, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel'in Yapay Zeka Uygulamaları-Nesnelerin İnterneti, Fabrikaların Dijital Dönüşümü Kapsamında Akıllı Fabrikalar sunumuyla sona erdi.

Bizel, "Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile üreticiler küresel rekabette büyük avantaj elde ediyorlar. Teknolojik çözümlerimizle Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı tanıyoruz. Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. Yapay zeka destekli robotlarımızla üretime yüksek katma değer sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu