Yapay zeka teknolojileri satışta verimliliği artırıyor
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Yapay zeka teknolojileri satışta verimliliği artırıyor

28.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:11
Yapay zeka teknolojileri satışta verimliliği artırıyor

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen platformlar, verimliği artıran hizmetler sunuyor.

Bilgera Yazılım kurucusu Umut Sevin, yapay zekanın verimliliği arttırdığının altını çizerek, "Çok büyük veri üzerinde iş zekâsı platformları ile raporlar sunuluyor. Gerçekleşmeleri yansıtan bu raporlar ile hızlı analiz ve aksiyon alınabiliyor. Bir noktanın geçmiş satısına bakarak o noktaya sipariş teklif etmek sahada verimliliği belli bir mertebede artırıyor. Burada noktanın özelliklerine göre, benzeşen diğer noktaların satışlarını da dikkate alarak sipariş önerisinde bulunmak ise daha da geniş bir perspektif sunabiliyor" dedi.

ABD pazarına da girdiklerini belirten Sevin, "Dört yıl önce New York'ta kurulan ofisimizle yola devam ediyoruz. Yapay zekadan faydalanan bulut tabanlı 'Repzone' platformu, saha satış otomasyonu ve veri toplamanın çok ötesinde, pazar ihtiyaçlarına paralel olarak 'B2B', çoklu kanal ile global satışlar gibi ek özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Şu anda da tüm dünyada bu platformu sunuyoruz" dedi.

Mobilite, çoklu kanal satış ve iş zekâsı alanlarında öncü olma hedefi olduklarını kaydeden Sevin, "Değişen dünyanın gerekliliklerine uygun olarak, farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Saha operasyonu olan tüm firmalara değer katıyoruz. Saha veri toplama, denetim ekipleri dinamik olarak tasarlanabilen formlar üzerinde resim, video, imza destekli olarak veri giriş imkanları da sağlanıyor. Saha satış ekipleri tüm saha satış surecini uçtan uca platform üzerinden yürüyor. Müşteriler siparişlerini B2B platformumuz üzerinden girebiliyor. Bölgesel distribütör ve büyük perakende noktalarının satış verileri sisteme aktarılıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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