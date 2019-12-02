Yapay zeka ses tonundan duyguları tespit edebilir mi? Cevabı Berlin IFA'da

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyanın önde gelen fuarlarından IFA, elektrikli ev aletlerinde ve tüketici elektroniğinde yeni trendleri ziyaretçileri ile buluşturuyor.



5, 10 ya da 20 yıl içinde hayatımız nasıl değişecek? Japon start-up'ların inovasyonlarını sergilediği küresel inovasyon merkezi IFA NEXT'te bunu deneyimliyoruz. Euronews.com'da Görüntüle