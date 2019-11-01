Yapay Zeka Sanat Eseri ve Medya Ürününe Dönüştü

01.11.2019 18:04

Yapay zeka ve büyük veri bir medya ve sanat ürününe dönüştü. NASA ile ortak proje yürüten Medya Sanatçısı Refik Anadol Wise TV'ye konuştu.



IBM Security Summit 2019 etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Refik Anadol, NASA ile ortak yürüttüğü projesini anlattı. Anadol, 3 yıl önce yapay zeka ile çalışmaya başladığını dile getirdi. Yapay zekanın kendisi için rastlantısal bir bulgu olmadığını söyleyen Anadol:



"Her zaman teknoloji ve bilim kurguyla ilgilendiğim için hep bir şekilde düşünebilen makinalar, yarı insansı robotlar ilgi alanımdaydı. Yapay zekanın ulaşılabilir olmasıyla beraber bu hayaller gerçekliğe dönüştü." dedi. Anadol, 3 senedir yapay zekanın farklı alanlarda kullanımına odaklandığını söyledi. Metin, imaj, ses, video ürünü ortaya çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Anadol, hatıralar ve rüyalardan ilham aldığını ve bunları kullanabileceği bir ürün ortaya çıkarmak istediğini söyledi. "Gerçekten bir makine aklını pigment gibi kullanabilir miyim? diye düşündüm. Bir hatırayı, bir rüyayı pigment gibi fırçamla boyayabilir miyim? gibi soruların cevabını veriyor yapay zeka."



Bu araçların kendisine çok ilham verdiğini söyleyen Sanatçı, bir çok insanın kullanımına uygun olduğunu söyledi.



İstanbul'da gerçekleşen IBM Security Summit 2019 etkinliğinde bu projenin yalnızca bir kısmını gösterdiğini ifade eden Anadol, bu projenin uzun soluklu devam edeceğine işaret etti.



Refik Anadol, yapay zeka ve büyük verinin kullanımı konusunda bugüne değin bir çok projeye imza attı.