Yapay Zeka Rutin İşlerde İnsanların Yerine Kullanılacak! Gelecek Şekilleniyor Yapay zekaya bazılarının çok büyük korkusu olurken kimilerinin de gelecek umutlarını bağladığı bir alana dönüştü.

Yapay zekaya bazılarının çok büyük korkusu olurken kimilerinin de gelecek umutlarını bağladığı bir alana dönüştü. Teknolojinin ilerleyince her şeyin çözüleceği zannediliyor ancak bu esasında büyük bir yanılgı. Yapay zeka birçok kişiyi işinden edebilir.

Toplumsal yapı tarihin her döneminde çok hızlı bir değişime uğradı. Özellikle de teknik ve teknolojik bilgilerin gelişmesi ile birlikte çok kısa süre içerisinde toplumlarda büyük kırılmalar yaşandı. Çocuk işçiliğinden tutun da toplumsal eşitsizliğe kadar neredeyse her şey son birkaç yüzyıldır yaşanan gelişmelerin bir sonucu. Şimdi ise bunlara çok daha güçlü bir faktör ekleniyor: Yapay zeka.

Yapay zeka rutin işleri tamamen kendisi halledecek

Charlie Chaplin filmlerini izlemişseniz, fabrika işçisi karakterinin adeta rutin çalışan bir makine gibi davrandığını görmüşsünüzdür. Oradaki kişinin yerine herhangi bir makineyi koyarsanız muhtemelen aynı işleri yapacaktır. Hatta makinenin daha hızlı davranacağını söyleyebiliriz.

Şirketler rutin işlerde daha çok çalıştırabilecekleri ve az masraflı makinelere büyük ihtimalle hayır diyemeyecek. Bunun sonucunda yapay zeka rutin işleri tamamen kendi kontrolü altına alacak. Aslında bu anlatılanlar pek uzak bir gelecek değil. Şu anda bile birçok fabrikada rutin işler için makineler kullanılıyor.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Akyokuş, "Genel olarak mekanik, rutin, yinelenen ve el ile yapılan veya kavramsal işlerde; büyük miktardaki verilerin işlenmesinde ve organize edilmesinde yapay zekâ ve bilgisayar tabanlı sistemler insanlardan daha iyi çalışmaktadır. Bunun yanında insanlar stratejik, rutin olmayan, tasarım ve yenilik gerektiren işlerde daha başarılıdır ve bu iş tipleri ilgili mesleklerde makineler insanların yerine geçmeyecektir." diyerek konuyu net bir şekilde özetliyor. Peki siz yapay zekanın insan işgücünün yerini alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.