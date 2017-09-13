Yapay Zeka Oyun Geliştirdi!

Yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, bilgisayarların video oyunlarını oynamada iyi olduklarını göstermekteydi. Ancak yeni bir araştırma projesi, yapay zekaların oyun geliştirmede de kullanılabileceğini gösteriyor. Bilim adamları, bir oyunu yalnızca iki dakika izledikten sonra video oyun motorunu yeniden canlandırabilen bir Yapay zeka oyun geliştiriyor



Georgia Teknoloji Enstitüsü"nden araştırmacılar, bir 2D video oyununun çerçevelerini inceleyebilen ve daha sonra bütün oyun altyapısının bir kopyasını inşa edebilen yapay zeka sistemi oluşturdu. Yeni yapay zeka sistemi grafiklerden oyuncunun hareketine kadar her şeyi içerecek şekilde oyun geliştirebiliyor. Süper Mario oyunu gözlemlenerek geliştirilen sistem, iki dakikadan daha kısa süre oyunu izledikten sonra, oyuncunun alacağı yol ve düşmanlarla olan etkileşimler gibi gelecekteki olayları öngörerek kendi modelini oluşturabildi. Tüm bu işlemi oyunun koduna erişmeden, kuramsal sinir ağları aracılığıyla gözlemleyerek yapabiliyor.







Şimdilik 2D oyunlar için kullanılabilen yapay zeka sistemi Mega Man ve Sonic The Hedgehog gibi oyunlarda da test ediliyor. Oyun geliştiricilerine yardım etmesi planlanan yapay zeka sisteminin, eknoloji bazı oyunların daha hızlı gelişimini sağlayacağı düşünülüyor. Yapay zeka sistemi ayrıca oyun geliştirmeye yeni başlayanlarda eğitim amaçlı da kullanılabilir.