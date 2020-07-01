Yapay Zeka Ne Kadar Güvenilir? İşte Yanıtı!
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Yapay Zeka Ne Kadar Güvenilir? İşte Yanıtı!

Geleceğin en büyük teknolojilerinden bir tanesi olarak görülen yapay zeka oldukça güvenilir bulunuyor.

Yapay Zeka Ne Kadar Güvenilir? İşte Yanıtı!
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Geleceğin en büyük teknolojilerinden bir tanesi olarak görülen yapay zeka oldukça güvenilir bulunuyor. Neredeyse sıfır hataya sahip olduğu düşünülen bu teknoloji, bazı zamanlarda insanları yanıltabiliyor. Özellikle de polisler tarafından kullanılırken insanları zor durumda bırakabilen bir donanıma dönüşebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yüz tanıma sistemleri ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Örneğin Çin'de kullanılan bu teknolojinin bazı insanların sebepsiz yere suçlu duruma düşmesine neden olduğu ortaya çıktı. Üstelik yüz tanıma sistemleri özellikle Çin gibi ülkelerde tutuklama için yeterli sebep olarak görülebiliyor. Fakat bu tür haberler dünyanın her yerinden gelmeye başladı.

Yapay zeka güvenilirliğini ne belirliyor?

Yapay zeka sistemleri sadece polisler tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda çeşitli banka güvenlik önlemlerinde de bu teknolojinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat şu günlerde ortaya çıkan skandallar daha çok güvenlik ile ilgili.

Yine geçtiğimiz günlerde 2018 yanındaki soygunda yapay zeka sistemleri suçlunun yüzünü ortaya çıkarmıştı. Polislerin elindeki bu bilgiler ile bir adamın yüzü uyuştu. Buradan yola çıkan ekipler, onu 30 saat boyunca gözaltında tuttu. Fakat en sonunda anlaşıldı ki adamın bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Bu durum yapay zeka sistemlerini bir kez daha sorgulamaya açtı.

Banka güvenlik sistemlerinde bildiğiniz üzere yüz tanıma sistemleri kullanılıyor. Yapay zeka ile güçlendirilen yüz tanıma sistemleri sayesinde bankanın tüm parasına erişim imkanı bulunuyor. Eğer kötü niyetli birisi yüz tanıma sistemini açmayı başarırsa, tüm parayı ele geçirebilir. Peki sizce yapay zeka sistemleri güvenilir mi?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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