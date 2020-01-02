Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı
Haberler » Güncel » Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı - Haber

Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı

Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.

02.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:20
Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı

Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.

Health'de ve 'de Imperial College London üniversitesinde görevli bilim insanları, yaklaşık 29 bin kadının mamografi görüntülerini inceleyebilen yapay zeka geliştirdi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada algoritmanın, mamogramları okurken, hastanın geçmişini bilmemesine rağmen iki doktorun birlikte teşhis koyması kadar doğru sonuçlar elde ettiği görüldü.

Yapay zekanın teşhislerinin tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu tespit edildi.

Tek bir radyolog ile kıyaslandığında yapay zekanın hatalı pozitif teşhis (mamogramın hatalı olarak anormal görülmesi) oranının yüzde 1,2, hatalı negatiflerinin de (kanserin gözden kaçırılması) yüzde 2,7 az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2018'de dünyada 627 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler