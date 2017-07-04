Yapay Zeka, "Kırıntıya" Giriyor!

Yapay zekanın devasa sunucu çiftliklerine ihtiyaç duyduğu devirler geçmişte kalmak üzere olabilir. Microsoft'un geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla Windows 10'lu PC'lerin yapay zekayı güvenli biçimde milyonlarca PC'ye taşıyacağını öğrenmiştik.



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Bugünkü yapay zekaların önemli bir kısmı, verilerin internete gönderilip, sunucularda işlenmesi şeklinde çalışıyor. Microsoft bu sistemden Titanfall ve Forza gibi oyunlarda faydalanıyor ancak yapay zeka en çok iş dünyasına yönelik uygulamalarda kendine yer buluyor. Microsoft'un yeni Embedded Learning Library projesi (Gömülü Öğrenme Kitaplığı - ELL), yapay zekanın veri işleme şeklini değiştirmeyi ve Raspberry Pi gibi küçük cihazlardan faydalanmayı amaçlıyor.



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Bir ekmek kırıntısından büyük olmayan işleme birimi, yerel sistemde yer alıyor. En iyisi, sistemin devamlı olarak internete bağlı olmasının gerekmemesi. Sistemin bant genişliği ihtiyacı düşük olduğundan, bağlantının sorunlu olduğu gelişmekte olan ülkelerde önemli bir engel aşılıyor.



Proje gizliliğe odaklandığından kişisel bilgilere büyük önem veriyor. Hacker'ların verileri çalma olasılığı oldukça düşük çünkü işlem birimi çoğu zaman internetsiz çalışıyor. Sistemin kullanım alanları ise neredeyse sınırsız. Sistemin faydaları özellikle Nesnelerin İnterneti dünyasında kendisini hissettirecek.



