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Yapay zeka ile korona virüs teşhisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Korkmaz ve Fırat Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr.

25.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:52
Yapay zeka ile korona virüs teşhisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Deniz Korkmaz ve Fırat Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ferhat Uçar'ın birlikte geliştirdiği "COVIDiagnosis-Net" isimli bir yapay zeka sistemi ile korona virüsün teşhisini hızlı bir şekilde belirlenebileceğini ortaya çıkardılar.

Konuyla ilgili MTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada Covid-19 hastalığı teşhisinde kullanılan RT-PCR test sürecine yardımcı olabilecek ve tanılama sürecini hızlandırabilecek alternatif tanılama yöntemleri üzerine yapılan çalışmaların incelendiği belirtilerek, "Yapılan araştırmalarda Covid-19 ile enfekte hastaların göğüs röntgeni görüntülerindeki anormalliklere bağlı göğüs radyografisi görüntülemesi ve analizi üzerinde yoğunlaşılarak uluslararası paylaşımlı binlerce akciğer X-ray görüntülerini kullanarak derin öğrenme mimarisi tabanlı bir hızlı tanı sistemi önerildi. Geliştirilen sistem sadece akciğer röntgenleri ile hastaların "Normal (enfekte değil)", "Zatürre (Covid-19 kaynaklı olmayan)" veya "Covid-19 Enfekte" teşhislerini oldukça hızlı bir şekilde belirleyebilmekte."ifadelerine yer verildi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'da yaptığı açıklamada "Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Korkmaz ve Fırat Üniversitesinde görevli Arş. Gör. Dr. Ferhat Uçar ortaklığında yürütülen çalışma ile Yeni Tip Korona virüs Hastalığı (Covid-19) teşhisine yardımcı olabilecek "COVIDiagnosis-Net" isimli bir yapay zeka sistemi geliştirildi. Her iki akademisyenimizi de tebrik ediyorum. Bölgemizdeki iki üniversitemizde görevli akademisyenlerin birlikte ortak proje geliştiriyor olması ayrıca takdir edilecek bir durum. Projenin destekçisi ve takipçisi olacağız." dedi.

Öte yandan çalışmadan elde edilen sonuçlar ise "COVIDiagnosis-Net: Deep Bayes-SqueezeNet based Diagnosis of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from X-Ray Images" başlığı ile Elsevier platformunda yer alan ve uluslararası bilimsel atıf indeksli (Science Citation Index - SCI) Medical Hypotheses dergisinde yayınlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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