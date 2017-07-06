Yapay Zeka ile Çin Daha Güçlü Olacak

Çin gittikçe daha çok yapay zeka (YZ) alanına odaklanıyor. Teknoloji Bakanı olarak Wan Gang birkaç gün önce dikkatlere bir "Ulusal YK Planı" sundu. Konu yalnızca Çin medyasında değil dünya çapında da yayıldı.

Dünyanın 2. büyük ekonomisi olan ülke esasen bu alanda uzmanlaşmış insan potansiyeline sahip. 1,3 milyar Çinlinin zaten 750 milyonu internetle meşgul. Bu alanda hızlı ilerlemeler sağlamak, böyle bir beşeri ortamda zor olmasa gerek.

YZ alanında Çin'de de -ABD'de olduğu gibi- başı büyük teknoloji şirketleri çekiyor. Bunlardan üçü çok önemli şirket gruplarına dönüşmüş olup borsada da büyük devlet bankalarından bile daha çok değerliler: Alibaba, Baidu, Tencent. Bunlar sosyal ağ, sohbet platformu ve arama motoru sunuyorlar.