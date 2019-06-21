Yapay Zeka, Hukuk Alanında da Kullanılacak

Günümüzde birçok farklı sebepten dolayı adliyelere işiniz düşebilir. Ufak trafik borçlarından, boşanma davalarına kadar birçok sebepten dolayı avukatlara danışmanız gerekebilir ancak yasal savaşlarınızı, bundan sonra avukata başvurmadan da halledebileceksiniz. Yapay zekânın rehberlik ettiği hukuk alanındaki "chatbot'lar" bu mücadelelerinizde size yardımcı olacak.

Joshua Browder, Stanford Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldığı sırada birçok park cezası bileti topladı. Bilgisayar programcısı olan Browder, yasal sürecin daha kolay işlemesinin bir yolması gerektiğini dile getiriyor ve "Aynı dilekçeyi defalarca kez yazdım" diyor.

Bu süreçten kurtulmak gerektiğini düşünen Browder, DoNotPay adını verdiği bir uygulama geliştiriyor. Uygulama, kullanıcısına yardımcı olmak için bazı sorular soruyor ve anahtar kelimelere bakıyor. Daha sonra bu bilgileri kullanarak kullanıcısına karmaşık formlar ve maddeler konusunda rehberlik ediyor.

DoNotPay de dâhil olmak üzere yapay zekâ ile güçlendirilmiş chatbot'lar, makine öğrenme algoritmalarını kullanıyor. Bu sistemler, yaptıkları işlemler sonrası verilen sonucun doğruluğunun onayını istiyor ve buradan topladığı verilerle gelecekteki etkileşimlerini şekillendiriyor.

Bu tarz bir uygulama geliştiren bir başka isim de Kaliforniya'da bir avukat olan Erin Levine. Levine, bir firmada avukat olmasının yanı sıra boşanma konusunda yapay zekâ ve chatbot'ları kullanan Hello Divorce isimli web sitesinin kurucusu ve CEO'su.

ABD'de boşanmanın en maliyetli olduğu bölge olan Kaliforniya'da dava başına 17 bin dolar ödeniyor. Bu sayı, çocuklu durumlarda 26 bin dolara kadar çıkıyor. Hello Divorce'un hedefi ise dava başına ödenen miktarı 1.500 dolara çekmek.

Bu noktada yapay zekâya sahip chatbot'lar avukatların yerini mi alacak sorusu akıllara gelebilir ancak durum pek de öyle değil. 20 yıllık bir avukatlık tecrübesi olan Tom Martin, chatbot'ların tüm işi tek başlarına halletmediklerini, bu servislerin arkasında avukatların ve hukuk uzmanlarının olduğunu dile getiriyor. İşin içine makine öğrenme teknolojisi girse dahi hukukun etiği, fikirleri ve temel prensipleri için insan aklı gerekiyor.

Bu konu hakkında da konuşan Browder, "Birçok iyi avukat var, yapay zekânın yakın zaman içerisinde yüce divanda yer alacağını sanmıyorum" diyor ancak bu potansiyelin küçük hukuk firmalarının yerini alabileceğini düşünüyor. Martin, gelişen bu teknolojinin önünde sonunda endüstriyi yeniden şekillendireceğini ifade ediyor ve nihayetinde daha fazla iş yaratacağını söylüyor.