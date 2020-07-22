Yapay zeka "Go Kasa" ile Turkcell müşterilerinin hizmetinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yapay zeka "Go Kasa" ile Turkcell müşterilerinin hizmetinde

Turkcell, mağazalarını ziyaret eden müşterilerine daha fazla dijital ve görsel deneyim yaşatmak amacıyla yapay zeka (AI) destekli "Go Kasa" sistemini hizmete sundu.

Yapay zeka
22.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:52

Turkcell, mağazalarını ziyaret eden müşterilerine daha fazla dijital ve görsel deneyim yaşatmak amacıyla yapay zeka (AI) destekli "Go Kasa" sistemini hizmete sundu.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell mağazalarını ziyaret eden müşterilerin dijital deneyimlerini artırmak amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli "Go Kasa" sistemi, uygun paket, DSS ve kampanyalar konusunda hem müşterilere hem de personele kolaylık ve hız sağlıyor.

Müşterilerin kullanım alışkanlığına göre en uygun paketleri seçenekler halinde sunan Go Kasa, çok daha hızlı karar alınmasını sağlıyor.

Kasa önündeki dijital ekranlar üzerinden çalışan "Go Kasa" sistemi, paket değişikliği ya da cihaz satışı gibi konularda müşterilere ayrıntılı bilgi verirken zaman kaybını da minimuma indiriyor.

Müşterilerin yapması gereken tek şey telefon numaralarını söylemek

Müşterilerin kendilerine özel paket ve cihazların yanı sıra dijital servisler hakkında hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesini sağlayan Go Kasa sistemi, kurum fatura ödemeleri gibi mağazalarda faydalanabilen hizmetler konusunda da bilgilendirmek için kullanılabiliyor.

Go Kasa'nın sunduğu fırsatlardan faydalanabilmek için müşterilerin yapması gereken tek şey ödeme noktasında/kasada kendileriyle ilgilenen personele telefon numaralarını söylemek. Numaranın sisteme girilmesinin ardından Go Kasa, müşterinin ihtiyaç ve taleplerine en uygun seçenekleri ekrana yansıtıyor.

"Müşterilerimize doğru zamanda doğru fırsatı sunuyoruz"

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Go Kasa sistemi sayesinde müşterilerini kendilerine en uygun ürün ve hizmetlere daha etkin şekilde yönlendirebildiklerini belirterek, "Müşterilerimiz, Go Kasa sayesinde kendilerine özel fırsatlar konusunda doğru zamanda, daha hızlı, daha açık ve daha detaylı şekilde bilgi alıp bu fırsatlardan hızlıca faydalanabiliyor. Müşterinin numarası girildiğinde kendisinin kullanım alışkanlıklarını analiz eden Go Kasa en uygun seçeneklere yönlendiriyor. Turkcell mühendislerince geliştirilen yapay zeka teknolojisinin bir ürünü olan Go Kasa, işlemlerde hata riskinin azaltılarak iptal/düzeltme süreci nedeniyle müşteri mağduriyetinin önüne geçilmesine de yardımcı oluyor." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi Güncel
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın iddialarına cevap verdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yunanistan'ın iddialarına cevap verdi
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Hande Erçel Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Gökhan Gönül Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Yapay zeka "Go Kasa" ile Turkcell müşterilerinin hizmetinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:52:00. #1.15#
title