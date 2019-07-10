Yapay Zeka, Geçmişte Yayınlanmış Bilimsel Makalelere Bakarak Yeni Bir Keşif Yaptı

Bilim birikim ile ilerler. Yeni bir bilgi, eski bilgilerin üzerine inşa edilir. Bilim insanları o kadar çok bilgi biriktiriyor ki, bazen önemli noktalar ya da bariz bağıntılar gözden kaçabiliyor.

Nature'de yayımlanan bir makalede, Lawrence Berkeley National Laboratory'de geliştirilen Word2Vec adlı algoritmadan bahsedildi. Bu yapay zeka, yayımlanmış olan akademik içerikleri okuyup inceleyerek insanların gözünden kaçmış olan keşiflerde bulundu. Bu keşifler arasında olası termoelektrik materyaller için tahminler de bulunuyor.

Algoritma, bu keşfi yapmasına rağmen termoelektrik nedir, bulduğu denklem ne işe yarar gibi bilgilere sahip değil. Yapay zeka yalnızca sözcük dizilimine bakarak tahminlerde bulunuyor ve adaylar belirliyor.

Yapay zeka, bilimsel makaleleri okuyup görülmeyen bağlantıları ortaya çıkarıyor

Araştırmacılardan Anubhav Jain, yapay zekanın istenilen herhangi bir konuda inceleme yapabileceğini belirtiyor. Bazen bir araştırmacı gibi davranan yapay zeka, bazen de farklı konular arasında inceleme yapıyor.

Algoritma, eğitilmek için 3.3 milyon bilimsel makalenin özetini okudu. Bu aşamada yaklaşık 500 bin kelimelik bir dağarcığa kavuşan algoritma, makine öğrenmesi ile sözcükler arasındaki ilişkiyi öğrendi.

Sözcükleri ilişkileri ve yapısal bağlamlarına göre ele alan yapay zeka, ilişkili her seriyi ayrı bir vektör üzerine yerleştirdi. Yani periyodik cetvel - ametaller - karbon - organik molekül - DNA gibi bir vektör ortaya çıkabiliyor. Burada dikkat çekici olan ise termoelektrik ile ilişkilendirilen ancak hiçbir özette yer almayan ilişkiler oldu.

İkinci denemede algoritmayı yalnızca 2009'a kadar olan makaleler ile besleyen araştırmacılar, normalde 2012 yılında keşfedilen bir yapının yapay zeka tarafından çok daha önce keşfedildiğini fark etti.

Araştırmanın başında yer alan Vahe Tshitoyan, başka araştırmacıların da şimdiden kendisiyle iletişime geçtiklerini söylüyor.