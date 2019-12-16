: Yapay Zeka Etik Karar Verebilir mi?

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47

Yapay zeka, genel olarak, geçmişte sadece işçilerin yaptığı işleri makinaların yapmasına olanak tanıyan teknoloji olarak tanımlanabilir. Yapay zeka teknolojisi ilerlemeye devam ederken makinaların etik kararlar verme becerisinin geliştirilmesi, giderek daha çok önem kazanıyor

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