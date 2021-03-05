"Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamındaki eğitimler gelecek hafta başlıyor
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"Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" kapsamındaki eğitimler gelecek hafta başlıyor

05.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Global AI Hub'un, "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" çerçevesinde vereceği eğitimler, 8 Mart'ta başlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Global AI Hub'un, "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" çerçevesinde vereceği eğitimler, 8 Mart'ta başlayacak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimlerle kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamak hedefleniyor.

TOBB, TOBB ETÜ ve Global AI Hub'un, proje kapsamında vereceği eğitimler 8 Mart'ta başlayacak. "Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi" ile lise ve meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenlerine, üniversite öğrencilerine, akademisyenlere, girişimcilere, KOBİ'lere ve şirket çalışanlarına eğitimler verilecek.

Ücretsiz katılım sağlanabilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika alacak.

Eğitim programları

Eğitim programları, teknik ağırlıklı ve farkındalık yaratmaya yönelik olarak uygulanacak.

Teknik ağırlıklı eğitimlerde "Python'a Giriş" ve "Makine Öğrenmesine Giriş" kursları verilerek, katılımcıların temel yapay zeka uygulamalarıyla tanışmaları sağlanacak.

Farkındalık yaratmaya yönelik ise "Yapay Zeka" ve "Robotik Süreç Otomasyonu Teknolojileri" konularında eğitimler verilecek. Eğitimler ve düzenlenecek webinarlarla katılımcıların, bu teknolojileri kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık yaratılması da amaçlanıyor.

Söz konusu organizasyona ilişkin duyurular, "https://webinar.tobb.org.tr" internet adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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