'Yapay Zeka Dünyasında Kadının Yeri' Konferansı Gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Dünyasında Kadının Yeri' adlı konferans çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Yapay Zeka Dünyasında Kadının Yeri' adlı konferans çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Konferansa, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Prof. Dr. Esin Acar ve Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, ile ADÜ ve farklı üniversitelerden akademisyenler, lisansüstü ve lisans öğrencileri katıldı. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter'in moderatörlüğünü yaptığı konferansta, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Zeka Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Akçapınar konuşmacı olarak yer aldı.

Yapay Zeka kavramının nasıl geliştiğine dair bilgi veren Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Avrupa'da 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi ile birlikte elde edilen sermaye birikimi ile bilim ve teknik alanında yaşanan yeniliklerin bütünleşmesi ve buhar makinesinin icadı ile Fordist dönem olarak da adlandırılan önemli bir gelişme süreci içine girildiğini ifade etti. Bilgisayar teknolojilerinin yeni ortaya çıktığı dönemlerde, makineler düşünebilir mi? sorusu ile önemli adımlar atıldığını belirten Doç. Dr. Öter, 2. Dünya Savaşı döneminde gelişen teknoloji ile önemli yeniliklerde ivme kazanıldığını söyledi. Öter, başlangıçta küçük bir kesimi ilgilendiren tüm gelişmelerin günümüzde yapay zeka uygulamalarının ağırlığını ortaya koyduğunu ve sanayi, ekonomi, tarım, ticaret, sağlık, eğitim, sanat gibi toplumu ilgilendiren hemen her alanda yaygın bir şekilde kullanılarak ve gelişimini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi kavramların yapay zekayı oluşturan kapsayıcı terimler olduğunu vurguladı ve yapay zekanın insana özgü davranışlar oluşturabilmesinde bir algoritma yapılanmasına gereksinim olduğunu, bu algoritmanın mantığına bakıldığında yapay zeka teknolojisinin öğrenebilme yeteneğinin önem taşıdığını ifade etti. Makine düzeninin insansı davranışları sergileyebilmesinde öğrenme yeteneğinin de önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Sezer, bilgisayarların da, insan beyni gibi sayılar ve simgelerle işlem gördüğünü söyledi. Yapay zeka dünyasında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili bir yaklaşımın olduğunu, kendisinin de öğrencilik yıllarında bölümünde az sayıda kadın öğrenci arasında olduğunu aktaran Sezer, ülkemizde 4 üniversite bünyesinde var olan Yapay Zeka bölümünde okuyan kadın öğrenci sayısının giderek arttığından bahsetti. Yapay zeka alanında kadın istihdamına da vurgu yapan Sezer, önümüzdeki dönemde konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasının önemine de değindi. Yoğun ilgi ile gerçekleşen konferans, katılımcıların teşekkürlerini sunması ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı