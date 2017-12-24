Yapay Zeka'dan Bir Mucize Daha

Microsoft'un Seeing AI uygulaması sayesinde yapay zeka dünyayı ele geçirmektense, insanlığa yardım edebilecek harika bir araç olduğunu kanıtladı. Bu uygulama sayesinde kameranın görüntülediği içerik, yapay zeka tarafından algılanıyor ve kullanıcıya sesli olarak tarif ediliyor. Bu sayede görme engelli kullanıcılar telefonlarını akıllı asistan olarak kullanabiliyor. Daha önce sadece Amerika'da ve App Store'da bulunan uygulama şu an 35 farklı ülkeye daha açıldığı duyuruldu. İlerleyen aylarda uygulamanın Android sürümünün de geleceği garanti edildi.



İLGİLİ HABER Android 8.1 telefonları "bozdu"



Sadece farklı ülkelere yayılmakla kalmayan uygulama, bir çok yeni özellik de kazandı. İlk kullanıma açıldığında insan yüzlerini, ifadeleri, cinsiyeti ve yaşı tanıyabilen uygulama, şimdi el yazısı okuyabiliyor, Kanada Doları, İngiliz Pound'u ve Euro sayabiliyor, kıyafetlerin renklerini algılayabiliyor.



İLGİLİ HABER Teknolojinin büyüyen sorunu



Musical light detector adlı yeni özellik sayesinde hava durumu, ışığın kuvvet ve rengine göre müzik oynatarak bir atmosfer oluşturuyor. Uygulama ayrıca ne zaman ışıkların açılması gerektiğini anlıyor ve kullanıcıları bir çok dertten kurtarıyor.



Uygulamanın sahip olduğu ses, konuşma hızı ve diğer bir çok çalışma şekli kişiselleştirilebiliyor. Uygulamanın piyasaya sürülmesinden beri yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen katedilen ilerleme gerçekten inanılmaz. Yapay zekanın engelleri kaldırdığı ve hayatı kolaylaştırdığı bir dünya gerçek olurken, onunla ilgili korkulu rüyalar ve ön görüler gerçek olmaktan git gide uzaklaşıyor.



