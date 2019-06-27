Yapay Zeka, Beklendiği Gibi İnsanları İşlerinden Edecek mi?

Bir danışmanlık şirketinin yayınladığı bir raporda işçilerin yapay zekâyla ilgili düşünceleri paylaşıldı. Rapora göre işçilerin %30'u, işlerini teknoloji yüzünden kaybedeceğini düşünüyor. %14'lük bir kesim ise iş değiştirmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyor. ZipRecruiter isimli bir anket şirketi de bu rapordan esinlenerek 11.000 işçiyi kapsayan bir anket yaptı.

Ankete göre işçilerin %58'i, yapay zekânın birçok iş alanını yok edeceğini düşünüyor. Sonuçlar üzerine anket şirketi, işçilerin korkularının yerinde olup olmadığını açığa çıkarmak için bir araştırma yapmaya karar verdi. Şirketin yeni raporu, bu düşüncelere meydan okuyan sonuçları açığa çıkardı.

ZipRecruiter'ın veri bilimcileri, 50 milyondan fazla iş ilanı analiz ettiler. Araştırmaların sonucunda 2018 yılında yapay zekânın yok ettiği iş alanlarının tamı tamına üç katı kadar yeni iş alanları yarattığı ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra hâlihazırda yapay zekâdan faydalanan işverenler, tamamıyla otonom bir sistem oturtmak yerine, insanları işe almayı tercih ettiklerini söylediler.

Üretim ve sağlık gibi sektörlerde uzun zamandır insanlar yerine robotlar kullanılıyor. Bu durumu ameliyatlar ve otomotiv montajlarında zaten görüyoruz. Tüm bunların yanında ZipRecruiter şirketinin verileri, üretim işlerindeki artışın ve rollerin çeşitliliğinin, aslında beceri gerektiren işlerde bir artış sağladığını gösteriyor.

Yapay zekânın yeni işler ekleme potansiyeli olduğu bir diğer sektörse tarım. Hassas çiftçilik denilen yeni bir iş kategorisi, toprak bileşimi ve nem seviyelerini ölçmek ve gübrenin verimini en üst düzeye çıkarmak için yapay zekâdan faydalanıyor.

Elbette yapay zekânın gelecekte doğuracağı sonuçları kesin olarak kestirmek şimdilik mümkün değil. Uzmanlar, yapay zekânın iş yaratma potansiyeline uzun süre sahip olmayacağını düşünüyorlar.