Yapay serada ekilmiş 61 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yapay serada ekilmiş 61 kök kenevir ele geçirildi

Yapay serada ekilmiş 61 kök kenevir ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk ilçesinde yapay sera kurularak ekim yapılmış 61 kök kenevir ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk ilçesinde yapay sera kurularak ekim yapılmış 61 kök kenevir ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çubuk ilçesi Yıldırımelören Mahallesi'nde Y.D, S.Ö, A.G. ve O.E'nin uyuşturucu elde etmek üzere kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı arama sonucunda evin iki odasında yapay sera kurularak saksılara ekili halde 61 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirlere el konulurken, adreste bulunan Y.D. gözaltına alındı.

Ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Altındağ'da 30 gram eroin ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Altındağ'ın Karacaören Mahallesi'nde bir aracın uyuşturucu madde ticareti yapacağı yönünde aldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

Devriye ekiplerince, Bahçelievler sitesi bölgesinde şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurarak yaptığı aramada, 30 gram eroin, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat ile bu aparatların içerisinde 8 gram uyuşturucu madde ve kurusıkıdan bozma silah ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan M.Y, M.A, G.Y.A. ile R.G. adlı kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Şampiyonlar Ligi'ne 2. operasyon! Koçbaşıyla basılan kumarhanede şaşırtan manzarayla karşılaştılar
Şampiyonlar Ligi'ne 2. operasyon! Koçbaşıyla basılan kumarhanede şaşırtan manzarayla karşılaştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Muslera Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yapay serada ekilmiş 61 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:31:13. #1.14#

title