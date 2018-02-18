"Yapay renklendiriciler çocukların zeka gelişimini düşürüyor"

Medicana Sivas Hastanesinde görev yapan Nörolog Doç. Dr. Hatice Balaban, yapay renklendirici bulunan yiyecekleri tüketen çocuklarda 7 ila 10 puan zeka gelişimini düşürdüğünü söyledi.

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesinde görev yapan Nörolog Doç. Dr. Hatice Balaban, yapay renklendirici bulunan yiyecekleri tüketen çocuklarda zeka gelişiminin 7 ila 10 puan arasında düşürdüğünü söyledi.

Doç. Dr. Hatice Balaban yaptığı açıklamada özellikle çocukların tükettiği gıdalardaki yapay renklendiricilerin zararlarına değinerek, "Beslenme bozuklukları arasında aşırı beslenme ve sağlıksız beslenme yer alıyor. Bu sağlıksız beslenmeyle ilgili en çok dikkatimizi çekenler yapay renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucu madde kullanımı ve krom arttırıcılardır. Yapay renklendiricilerle ilgili bizim de dikkatimizi çeken ve çok güçlü kanıtlar çocuklarda zeka gelişimini 7-10 puan düşürdüğü görülüyor. Bunun birkaç farklı mekanizmayla yapabildiğini düşünüyoruz. Birincisi, kimyasal maddelerin beyin hücreleri üzerinde toksit etkileri olabilir. İkincisi, kimyasal maddeler vücudun antioksidan sistemini bozabilir. Vücudun antioksidan sistemi dediğimiz, strese karşı hücrelerin kendisini koruması durumu ortadan kalkabilir. Hücrenin fonksiyon bozukluğuna yol açabilir." dedi.

Depresyona neden oluyor

Balaban, yapay renklendirici ve koruyucu maddelerin kullanılmasının çocuklarda depresyona neden olduğunu söyleyerek,"Yapılan tespitlere göre; yapay renklendiriciler hem de koruyucu maddeler çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktiviteye sebep oluyor. Dikkat eksikliği varsa, zekanız ne kadar iyi olsa da eğitimle ve çevresel koşullarla bunu geliştirmediniz sürece olumsuz yönde etki ediyor. Bir başka gördüğümüz durum da bu kimyasal maddelerin kullanılması depresyona sebep olabiliyor. Depresyon varsa çocuğun yine öğrenme süreci bozulacaktır. Eğer yapay tatlandırıcıları kullandığımız zaman alerjik reaksiyonlar daha fazla, bu renklendiriciler ve koruyucu maddeler içinde geçerlidir. Kıvam arttırıcılar içinde aynı durum vardır. Alerji daha fazla, metabolik sendrom, iştahın artması buna bağlı kilo alma, kilo almaya bağlı vücudun dengesinin bozulması, çocukluk çağında ortaya çıkan metabolik sendrom, beynin düzgün beslenmesini ve buna bağlı olarak ta gelişmesini olumsuz yönde etkileyecektir. Gıdaların; doğal yoldan, koruyucu madde kullanmadan, kendi tadın da, kendi renginde, kendi halinde hazırlanması, dengeli beslenme karbonhidrat, protein ve minerallerin dengeli bir şekilde alınması gerekir."şeklinde konuştu.

Sevgi zeka gelişimini geliştirir.

Balaban, Çocuğa gösterilen yeterli sevgi, yeterli ilginin zekanın daha düzgün bir şekilde gelişmesine neden olduğunu belirterek,"Çocuğa uygun huzurlu bir ortam, yeterli sevgi ve yeterli ilgi gösterilmesi zekanın daha da düzgün bir şekilde gelişmesine sebep olacaktır. Özellikle hangi gıdalardan uzak durmak lazım; hazır, raf ömrü uzun gıdalara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle renklendirici bulunan şekerler, çikolata, gofret, uzun süre saklanan fabrikasyon yoğurtlar. Çocukların severek tükettiği cipslerin çoğunda ya renklendirici var ya tatlandırıcı var ya da koruyucu madde var. Bunları alırken özellikle üzerinde koruyucu maddenin tipinin ne olduğu, renklendirici maddenin kullanıp kullanılmadığı ve aynı zamanda kimyasal maddelerin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Çocuklarda zeka gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden birsi de demir eksikliği anemisidir. Dikkat edilmesi, varsa demir eksikliğinin giderilmesi önemlidir."şeklinde konuştu.