'Yapay ofis sesi odaklanmama yardımcı oluyor'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

'Yapay ofis sesi odaklanmama yardımcı oluyor'

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sırasında evden çalışmak zorunda olmak pek çok kişinin yalnız hissetmesine yol açtı.

'Yapay ofis sesi odaklanmama yardımcı oluyor'
11.08.2020 08:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:35

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sırasında evden çalışmak zorunda olmak pek çok kişinin yalnız hissetmesine yol açtı.

İstatistikçi Paul Hewson gibi bazı kişiler, bu yalnızlıklarını gidermek için yapay ofis sesi sağlayan internet sitelerine başvurdu.

Yazıcı, kahve makinesi, sohbet eden insanlar gibi arka plan seslerinin yer aldığı internet sitelerini salgın sırasında milyonlarca kişi ziyaret etti.

Hewson BBC'ye yaptığı açıklamada, "Arka planda sohbet sesinin olması gerçekten odaklanmaya ihtiyaç duyduğumda bunu yapabilmemi sağlıyor" dedi.

"Sadece ofis sesinin mi yoksa insanlar ile ilişki kurmanın mı işe yaradığını bilmiyorum."

Hewson daha önce açık planlı ofislerde de çalışmış, kendi özel ofisi de olmuş ancak karantina döneminde sürekli aynı yerde çalışmakta zorlandığını söylüyor.


haberler.com/haber/2020/08/11/yapay-ofis-sesi-odaklanmama-yardimci-oluyor-2-13496010_o.jpg"/>


Bir arkadaşı ofiste var olan seslerin istenilen seviyede yayınlanmasını sağlayan bu siteleri denemesini önermiş.

"Bir hafta sonra fotokopi makinesi sesinin beni rahatsız ettiğini farkettim. Bu nedenle onu çıkardım. ve işte! İhtiyacım olduğu zaman odaklanabiliyordum."

'Şaka olarak başladı'

'Office Noise Generator' internet sitesini yaratan Belçikalı mühendis Stephane Pigeon, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Pandemi vurduğunda ve insanlar evden çalışmaya başladığında, ofis sesini gerçekten şaka olarak paylaştım. İnsanların dinleyeceğini düşünmemiştim" diyor.

Ancak pek çok sayıda insan dinledi. İnternet sitesini Nisan ayından beri 200 bin kişi ziyaret etti.

The Sound of Colleagues sayfası ise 1 milyondan fazla kez görüntülendi.

Site, Isveç ses tasarımı firması Red Pipe tarafından karantinanın başında yapacak işleri olmadığında geliştirildi.

Prodüksiyon müdürü Tobias Norman BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanların evlerindeki çalışma ortamının göreceli huzurundan hoşlanacaklarını düşündük ama tamamen tersi çıktı" dedi.

Pigeon'a göre, ortam sesi sağlayıcıları duymak istemediğiniz bir sesi ya da sessizliği maskelemek üzere geliştirildi.

"İşin sırrı hoşunuza giden sesin devamlı olması böylece beyniniz onu bilinçli bir şekilde algılamanızı engelliyor.

"Birkaç dakika sonra, onu bilinçli bir şekilde duymuyorsunuz. Özellikle de bilgisayarınızda çalışmak gibi başka bir işle uğraşıyorsanız. Ancak ses, en başta duymak istemediğiniz sesi baskılamaya devam ediyor."

Pigeon, internet sitesinin çalışanların daha üretken olmasına yardımcı olduğunu duyduğunda şaşırdığını söylüyor:

"Beynin işle bu arka plan sesini birleştirmesi ve 'konfor alanına' girmek için aynı sesi arıyor olması gibi."

Norman, insanların evde çalışırken daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olduğunu da düşünüyor.

Paul Hewson'a göre bir faydası daha var:

"İş hayatı ile ev hayatını birbirinden ayırmanın bir başka yolu. Ofis sesi açıkken çalışıyorsunuz, ofis sesi kapalıyken evdesiniz."

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor Yaşam
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Güncel
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Magazin
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Güncel
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Politika
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Aylin Nazlıaka Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yeşim Salkım Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: 'Yapay ofis sesi odaklanmama yardımcı oluyor' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 08:35:27. #1.15#
title