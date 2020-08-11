'Yapay ofis sesi odaklanmama yardımcı oluyor' Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sırasında evden çalışmak zorunda olmak pek çok kişinin yalnız hissetmesine yol açtı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sırasında evden çalışmak zorunda olmak pek çok kişinin yalnız hissetmesine yol açtı.

İstatistikçi Paul Hewson gibi bazı kişiler, bu yalnızlıklarını gidermek için yapay ofis sesi sağlayan internet sitelerine başvurdu.

Yazıcı, kahve makinesi, sohbet eden insanlar gibi arka plan seslerinin yer aldığı internet sitelerini salgın sırasında milyonlarca kişi ziyaret etti.

Hewson BBC'ye yaptığı açıklamada, "Arka planda sohbet sesinin olması gerçekten odaklanmaya ihtiyaç duyduğumda bunu yapabilmemi sağlıyor" dedi.

"Sadece ofis sesinin mi yoksa insanlar ile ilişki kurmanın mı işe yaradığını bilmiyorum."

Hewson daha önce açık planlı ofislerde de çalışmış, kendi özel ofisi de olmuş ancak karantina döneminde sürekli aynı yerde çalışmakta zorlandığını söylüyor.

Bir arkadaşı ofiste var olan seslerin istenilen seviyede yayınlanmasını sağlayan bu siteleri denemesini önermiş.

"Bir hafta sonra fotokopi makinesi sesinin beni rahatsız ettiğini farkettim. Bu nedenle onu çıkardım. ve işte! İhtiyacım olduğu zaman odaklanabiliyordum."

'Şaka olarak başladı'

'Office Noise Generator' internet sitesini yaratan Belçikalı mühendis Stephane Pigeon, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Pandemi vurduğunda ve insanlar evden çalışmaya başladığında, ofis sesini gerçekten şaka olarak paylaştım. İnsanların dinleyeceğini düşünmemiştim" diyor.

Ancak pek çok sayıda insan dinledi. İnternet sitesini Nisan ayından beri 200 bin kişi ziyaret etti.

The Sound of Colleagues sayfası ise 1 milyondan fazla kez görüntülendi.

Site, Isveç ses tasarımı firması Red Pipe tarafından karantinanın başında yapacak işleri olmadığında geliştirildi.

Prodüksiyon müdürü Tobias Norman BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsanların evlerindeki çalışma ortamının göreceli huzurundan hoşlanacaklarını düşündük ama tamamen tersi çıktı" dedi.

Pigeon'a göre, ortam sesi sağlayıcıları duymak istemediğiniz bir sesi ya da sessizliği maskelemek üzere geliştirildi.

"İşin sırrı hoşunuza giden sesin devamlı olması böylece beyniniz onu bilinçli bir şekilde algılamanızı engelliyor.

"Birkaç dakika sonra, onu bilinçli bir şekilde duymuyorsunuz. Özellikle de bilgisayarınızda çalışmak gibi başka bir işle uğraşıyorsanız. Ancak ses, en başta duymak istemediğiniz sesi baskılamaya devam ediyor."

Pigeon, internet sitesinin çalışanların daha üretken olmasına yardımcı olduğunu duyduğunda şaşırdığını söylüyor:

"Beynin işle bu arka plan sesini birleştirmesi ve 'konfor alanına' girmek için aynı sesi arıyor olması gibi."

Norman, insanların evde çalışırken daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olduğunu da düşünüyor.

Paul Hewson'a göre bir faydası daha var:

"İş hayatı ile ev hayatını birbirinden ayırmanın bir başka yolu. Ofis sesi açıkken çalışıyorsunuz, ofis sesi kapalıyken evdesiniz."