Yapay kalple yaşayan Zeynep, resimlerini çizdiği kalbe kavuşmayı bekliyor
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Yapay kalple yaşayan Zeynep, resimlerini çizdiği kalbe kavuşmayı bekliyor

Yapay kalple yaşayan Zeynep, resimlerini çizdiği kalbe kavuşmayı bekliyor
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de 9 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren 17 yaşındaki Zeynep Altun, resimlerde çizdiği kalbe kavuşmak için umutla bekliyor.

İzmir'de 9 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren 17 yaşındaki Zeynep Altun, resimlerde çizdiği kalbe kavuşmak için umutla bekliyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dünyaya gelen ve 4 yaşındayken aniden rahatsızlan Altun, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tetkiklerde ileri kalp yetmezliği teşhisi konulan Altun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Şikayetleri daha da artmaya başlayan Altun, bir süre sonra acil organ nakli listesine alındı, doktorları da yapay kalp destek cihazı takılması kararı aldı.

Bu süreçte aile, kızlarının tedavisi için İzmir'e taşındı.

Yaklaşık 9 yıldır yaşamını destek cihazıyla sürdüren Altun'un en büyük hobisi ise resim yapmak. Günün büyük bölümünü resim kağıtlarının başında geçiren Altun, çizdiği kalplerle nakil olma umudunu adeta kağıtlara döküyor.

Zeynep Altun, AA muhabirine, yapay kalp destek cihazıyla yaşamanın çok zor olduğunu söyledi.

Nakil olup hayatına güzel şekilde devam etmek istediğini vurgulayan Altun, "Mesela tek başıma banyo yapamıyorum. Yanımda taşımam gereken bir cihaz ve piller var. Bunlar olmadan dışarıya çıkamıyorum." diye konuştu.

İyileşip arkadaşlarıyla zaman geçirmek istediğini aktaran Altun, uzun zamandır memleketine gidemediği için de üzgün olduğunu ifade etti.

Biran önce kalp nakli olup sağlığına kavuşmayı istediğini belirten Altun, şöyle konuştu:

"Tedavim boyunca zorlu süreçlerden geçtim yoruldum ama güçlü olmam gerekiyor. Kendimi güçlü de hissediyorum. Evde vakit geçirdiğim için karikatür tarzı resimler yapıyorum. Kalp hastası olduğum için de kalp çizmeye yoğunlaşıyorum. Kalbim hasta olduğu için resimlerimde daha sağlam kalp çizmeye çalışıyorum. Kalp çizmek benim için değişik bir duygu. Resimlerde çizdiğim sağlam kalbe kavuşmak istiyorum." dedi

Anne Gönül Altun da 9 yıldır kızına uygun kalp çıkmasını beklediklerini anlattı.

Zor bir süreçten geçtiklerini ancak umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getiren Altun, "Kızımın resimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor. Kalp resimleri çiziyor. Bir anne olarak en büyük isteğim, kızımın kalp nakli olarak sağlığına kavuşması." diye konuştu.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar ise Zeynep'e 8 yaşındayken yapay kalp destek cihazı takıldığını ifade etti.

Zeynep'in biran önce kalp nakli olması gerektiğini anlatan Tutar, "Hastamızın 9 yıldan bu yana kalp nakli beklemesi ülkemizdeki organ bağışının azlığını gösteriyor. Zaman zaman komplikasyonlar yaşasa da hastamız umutla nakil olacağı günü bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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