Yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti
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Yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti
08.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:50

Gaziantep'te yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğuldu.

Gaziantep'te yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğuldu.

Dülükbaba Tabiat Parkı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Dönmez (45) temizlik yaptığı sırada dengesini kaybedip yapay gölete düştü.

Dönmez'in çırpındığını gören arkadaşları onu göletten çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen Dönmez, kurtarılamadı.

Dönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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