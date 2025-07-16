Yaparsın Bilirim sunucusu kim? Yaparsın Bilirim Ece Erken kaç aşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Yaparsın Bilirim sunucusu kim? Yaparsın Bilirim Ece Erken kaç aşında, nereli, evli mi, bekar mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8'in yeni programı 'Yaparsın Bilirim', hafta içi her gün 13.00'te izleyicilerle buluşacak. Programın sunucusunun kim olduğu merak konusu oldu. İzleyiciler, 'Yaparsın Bilirim' sunucusunun kim olduğunu araştırıyor. Yaparsın Bilirim sunucusu kimdir?

Yaparsın Bilirim, hafta içi her gün 13.00'te TV8'de ekrana gelecek. İzleyiciler program hakkında detayları araştırırken Yaparsın Bilirim sunucusu kim, araştırdı. Peki, Yaparsın Bilirim sunucusu kim? Yaparsın Bilirim Ece Erken kaç aşında, nereli, evli mi, bekar mı?

YAPARSIN BİLİRİM SUNUCUSU ECE ERKEN KİMDİR?

1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğdu.

Aslen Samsun'ludur.

Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı.

Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş'ta yaşıyor. Bir abisi var.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı.

Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı.

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv'de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. 4 yıl Show TV'de program yaptı. Kanal 1'de sunuculuk yaptı. ATV'de "Mavi Şeker" adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte "Enbeyaz Geceler" adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile "Hayata Gülerken" adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan "Tatlım Benim" adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan ile evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek

Suriye'de ateşkes için Türkiye devrede! Bakan Fidan saat verdi
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı

İsrail, Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma kritik çağrı
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

Kan donduran vahşette çok sayıda tutuklama kararı
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş

Ayşe Tokyaz'ı katleden caniyle ilgili bomba "FETÖ" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Yatalak hastanın gözlerini oydu! Üstelik ilk vukuatı değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.