Yaparsın Bilirim Emel kimdir? Yaparsın Bilirim Emel kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarının yeni yarışma programı Yaparsın Bilirim, temizlik ve yemek pişirme etaplarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Programın popüler yarışmacılarından Emel hakkında merak edilenler ise araştırma konusu oluyor. Emel'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.

YAPARSIN BİLİRİM EMEL KİMDİR?

Yaparsın Bilirim yarışmacısı Emel hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

YAPARSIN BİLİRİM HAKKINDA

TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'i Ece Erken ve Cem Özkök sunuyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.

Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile buluşuyor.