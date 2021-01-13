Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta? Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım 230. fragmanı izle!

FOX TV ekranlarının sevilen programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ın bu akşam ki konseptinde çiftçileri ağırlıyor. Hediye olarak da römorklu traktör veriliyor. Peki, Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta? Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım fragmanı izle!

FOX TV ekranlarının sevilen programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ınbu akşam ki konseptinde çiftçileri ağırlıyor. Hediye olarak da römorklu traktör veriliyor. Peki, Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta? Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

YAPARSIN AŞKIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilen TV programı Yaparsın Aşkım 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de yayınlanacaktır.

YAPARSIN AŞKIM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sevilen TV programı Yaparsın Aşkım 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacaktır.

YAPARSIN AŞKIM 230. BÖLÜM KONSEPTİ NEDİR?

FOX TV ekranlarının sevilen TV programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ınbu akşam ki konseptinde çiftçileri ağırlıyor. Hediye olarak da römorklu traktör veriliyor. Eğlenceli dakikaların yaşandığı görülen fragmanda stüdyonunda yeni dekoru dikkat çekiyor.

YAPARSIN AŞKIM 230. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE