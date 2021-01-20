Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yaparsın Aşkım yeni bölüm fragmanı izle!

FOX TV ekranlarının sevilen programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ın bu akşam Kıbrıslı çiftleri konuk ediyor Peki, Yaparsın Aşkım ne zaman, saat kaçta? Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım fragmanı izle!

FOX TV ekranlarının sevilen programı Yaparsın Aşkım sevdiklerinin karşısına yeni bölümleriyle tekrar çıkıyor. Yaparsın Aşkım'ınbu akşam ki konseptinde Kıbrıslı çiftler var. Yaparsın Aşkım hangi kanalda? Yaparsın Aşkım fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

YAPARSIN AŞKIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilen TV programı Yaparsın Aşkım 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacaktır.

YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜM KONSEPTİ NE?

Yaparsın Aşkım'ın 20 Ocak günü yayınlanacak olan yeni bölümde Kıbrıslıçiftler yarışacak. Kıbrıslı çiftlerin eğlenceli sohbeti ve heyecanlı yarışları ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak.

YAPARSIN AŞKIM 231. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜM İZLE (20.00)

