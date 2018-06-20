Yapan ile 'Yıkacağız' Diyen Zihniyeti Ayırın"

AK Parti Samsun Milletvekili adayı Caner Göktepe, 16 yıllık AK Parti iktidarında sayılamayacak kadar çok hizmet yapıldığını belirterek, seçmenlerden sandığa gittiklerinde yapan ile "iktidara geldiğimizde yıkacağız" diyen zihniyeti birbirinden ayırmalarını istedi.

Göktepe, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Havza'yı ziyaret etti.

Partisinin ilçe seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Göktepe, partililerle sohbet etti.

Göktepe, Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra önemli bir sürece doğru yol alacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 16 yıllık icraatlarını anlatmaya kalksam, ne saatler ne geceler yeter. 24 Haziran'da sandığa gittiğinizde vadedip gerçekleştirenlerle hakaret edenleri, yapan zihniyetle, 'iktidara geldiğimizde yıkacağız' diyen zihniyeti birbirinden ayırın." dedi.

Havza programı kapsamında MHP Seçim İrtibat Merkezini de ziyaret eden Göktepe, burada da seçmenlerden Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Göktepe, ilçede esnaf ziyaretleri de yaptı.