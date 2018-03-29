Yapamazsın' Dediler, Türkiye'de Bir İlki Başardı

Sivas'ta yaşayan 4 çocuk annesi Kübra Korkmaz, evlerde düzenlenen altın günlerini devletten aldığı destekle açtığı işletmeye taşıdı. Açtığı 'Gün Evi' ile Türkiye'de ilk olan Korkmaz 'yapamazsın' diyenlere inat hayalinin peşinden koştu.

35 yaşındaki ev hanımı Kübra Korkmaz çocukları okula başladıktan sonra çalışmaya karar verdi. Bunun için internetten araştırma yapan Korkmaz farklı arayışlar içerisine girdi. Girişimcilik kursuna katılan Korkmaz kursu başarıyla tamamladıktan sonra evde yapılan altın günlerinin dışarıda yapılması için bir mekan açmaya kadar verdi. Arkadaşlarının 'yapamazsın, edemezsin' uyarılarına rağmen Korkmaz hayalinin peşinden koşarak Eğri Köprü Mahallesi'nde 'Gün Evi' adı altında işletme açtı. Başarılı girişimci Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan işletmenin patentini de aldı.

Türkiye'de ilk

15 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Kübra Korkmaz, "Çocuklarımın olması, büyümesi ve okul dönemleri olduğu için hep hayalimi erteledim. Çocuklarım okula başlayınca hayalimin peşinden koşmam gerektiğini düşündüm. Bu düşüncemi paylaştığımda da beni yadırgadılar. Olmaz, tercih edilmez, 'iş yapamazsın' diye tepkiler aldım ama hayalimin peşinden koşmam gerektiğini o zaman anladım. İnternetten araştırdığımda Sivas'ta ve Türkiye'de ilk olacağımı ve bunu kesin yapmam gerektiğini kendi kendime iddia ettim. Şu anda Türkiye'de ilk biziz, patenti bize aittir. Marka tescilini almış bulunuyoruz" dedi.

"Eşim ilk önce kabul etmedi"

Kadınların birebir kendilerine ait bir ortamı olmadığını ifade eden Korkmaz, "Kadınlar artık günlerini evde değil dışarıda arkadaşlarıyla restoranlarda yaptıkları için rahat olamıyorlar. Ben de burada ikramlıkların hazırlandığı, masalarının kurulduğu, onlara sadece eğlencenin kaldığı bir mekan yaptım. Tabi bu lezzetlerden erkekler ve aileler mahrum etmemek için sıcak satışımızın yapıldığı bir mekan olarak satışa da açtık. Eşim böyle bir şey olmaz, piyasada restoranlar, kafeler çok fazlayken sadece bir kesime hitap edeceğim için eşimde önceleri çok kabul etmedi. Ben fikrimi önce ona anlatarak, ona kabul ettirerek bu işe başladım. Çünkü ticaret yapan bir eşim var, ticaretten anlıyordu. Ama buna aklı yatmıyordu. Ben bunu anlattıkça sağ olsun eşim de destek oldu. Ben ilki başarmanın mutluluğuyla işimi daha çok seviyorum. Hayalimdi gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Garipsedik olmaz dedik"

Arkadaşlarıyla beraber gelerek gün yaptıklarını ifade eden Sonay Gürelik, "Bence herkes tatmalı. Garipsedik önce olmaz Sivas'ta diye düşündük. Gelip gittikçe ortam o kadar rahat ve sıcak ki kendi evimizde ki gibi sohbetimizi ediyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz, sonra evimize gidiyoruz" dedi. - SİVAS