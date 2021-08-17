"Yapamazsın" dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
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"Yapamazsın" dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği açılışta, 3 yıldır kaynak ustalığı yapan Melek Tuğ dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği açılışta, 3 yıldır kaynak ustalığı yapan Melek Tuğ dikkati çekti.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanlığınca "özel protokol" uygulandı. Törenin düzenlendiği MİTAŞ Fabrikası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında kaynak ustası Tuğ da yer aldı ve tören boyunca Erdoğan'ın hemen solunda oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kaynak yapan Tuğ, 26 yeni fabrikanın açılışında kurdele kesimi sırasında da Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu.

Melek Tuğ, törende yaptığı konuşmayla da Erdoğan'dan alkış aldı. Argon, gaz altı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Melek Tuğ'un, duygulara hitap eden konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine "Kadın başına yapamazsın, edemezsin" diyenler olduğunu belirten Tuğ, "Şu anda üçüncü yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Durmak yol yola devam" sözlerine atıfta bulanan Melek Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu." diye konuştu.

"Türk kadınına güvenin"

Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin, çalıştığı MİTAŞ Fabrikası'nda üretildiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştığı OSB'nin temelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığı bilgisini de veren Tuğ, "Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınına, Türk kadınının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız." dedi.

'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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