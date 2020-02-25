“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak”

25.02.2020 05:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 05:01

En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.