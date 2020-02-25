“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak”
En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.
25.02.2020 05:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 05:01
En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com