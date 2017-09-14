Yapabileceğiniz 3 Harika Fikir
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Yapabileceğiniz 3 Harika Fikir

Herkese merhaba, bugün yine hayatınızı kolaylaştıracak, hayatınızda fark yaratacak, ilginç, pratik bi o kadar da zekice düşünülmüş harika fikirler ve pratik ipuçları ile karşınızdayız.

Herkese merhaba, bugün yine hayatınızı kolaylaştıracak, hayatınızda fark yaratacak, ilginç, pratik bi o kadar da zekice düşünülmüş harika fikirler ve pratik ipuçları ile karşınızdayız. Daha öncekki"harika fikirler"videolarında olduğu gibi bu videoda da işinize yarayacak, evde yapabileceğiniz basit ve eğlenceli 3 harika hayat hilesi gösterdik. Umarım Beğenirsiniz.

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