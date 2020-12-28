Yansıyan güneş ışığı kaza yaptırdı
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Yansıyan güneş ışığı kaza yaptırdı

28.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:07
Yansıyan güneş ışığı kaza yaptırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücünün gözüne yansıyan güneş ışığı sebebiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücünün gözüne yansıyan güneş ışığı sebebiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Kamyonun kasasının diğer aracın içine girdiği kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 RJ 911 plakalı panelvan, sürücüsü M.Ç.'nin gözüne güneş ışığı yansıması sebebiyle kontrolden çıktı. Hareketine devam eden araç, yol kenarında park halinde olan 34 AU 6783 plakalı kamyonun kasasına arkadan çarptı. Ön sağ yolcu koltuğu tarafından ağır şekilde hasar alan panelvanın içinde o sırada kimsenin bulunmaması dolayısıyla can kaybının meydana gelmediği kazada, panelvan sürücüsü üzerine gelen cam kırıkları sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili rapor tutarken, yol tekrar trafiğe açıldı. - EDİRNE

Yansıyan güneş ışığı kaza yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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