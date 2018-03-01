Yannier'den Taraftara Çağrı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in genel menajeri Derya Yannier, 4 Mart Pazar günü Gaziantep Basketbol'la yapacakları maçın önemli olduğunu belirterek, "Taraftarın salona gelip bu takımın yanında olduğunu hissettirmesini bekliyorum." dedi.

Yannier, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan sakatlıkların kendilerini üzdüğünü belirterek, ligin ilk yarısını memnun edici bir şekilde bitirdikten sonra son dönemde üst üste kaybedilen maçların ardından takımın ritmini yitirdiğini ifade etti.

Son dönemdeki maçlara 2 ya da 3 oyuncudan yoksun çıktıklarını ifade eden Yannier, şöyle konuştu: "Bu durum bir süre daha bu şekilde devam edebilir gibi gözüküyor. Bu süreçte yeniden tam kadro olabilmek ve ilk yarıdaki tempomuza dönebilmek için tüm ekip elinden gelen çalışmayı yapıyor. Takımımızda isimlerin hiçbir önemi yok ve sahada kim mücadele ediyorsa bizim için eşit değerdedir. 4 Mart Pazar günü oynayacağımız Gaziantep Basketbol maçı bizim için oldukça önemli. Taraftarın salona gelip bu takımın yanında olduğunu hissettirmesini bekliyorum."

Transfer konusunda sınırlı imkanlara sahip olduklarına değinen Yannier, takımın kimyasına katkı sağlayacak değerde bir oyuncu bulduklarında kadroya dahil etmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.