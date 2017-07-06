Yanmış Tostu Görünce Gülme Krizine Girdi



Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde esnaflık yapan bir vatandaşın gülme krizine girmesi kameralara yansıdı. Eleşkirt ilçesinde esnaflık yapan bir vatandaşa gösterilen yanmış tost esnafı gülme krizine soktu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde esnaf dakikalarca olayın şokunu atlatamayarak gülüyor. Gülme krizine giren esnaf olayın şokunu atlatmak için iş yeri önünde bulunan arkadaşının yanına giderek sakinleşmeye çalışıyor. Saniye saniye cep telefonuna yansıyan gülme krizi birçok paylaşım sitesinde paylaşılarak binlerce beğeni aldı.