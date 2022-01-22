GÜMÜŞHANE (İHA) - Yanmayan Kuran-ı Kerim'leri özenle saklıyorlar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de meydana gelen ev yangınlarından neredeyse hiç hasar almadan çıkarılan Kuran-ı Kerim'ler Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde özenle saklanıyor.

Kuran-ı Kerim'ler İtfaiye personeli tarafından özel olarak hazırlanan cam kutu içerisinde sergileniyor.

Kuran-ı Kerim'leri bizzat alevlerin içerisinden çıkaran 24 yıllık itfaiye eri Hanefi Ay, yangına müdahale için girdiği evlerde kitaplıkta bulunan bütün kitapların yandığını fakat Kuran-ı Kerim'lere hiçbir zarar gelmediğini ifade etti.

İtfaiye eri Ay, buna benzer olaylarla ilgili haberleri duyduğunu fakat karşılaşınca durumun ciddiyetini anladığını dile getirdi.

"Kitapların hepsi yandı ama ona hiçbir şey olmadı"

Müdahale ettiği bir yangında kitaplık üzerinde bulunan bütün kitapların yandığını gören fakat Kuran-ı Kerim'e hiçbir zarar gelmediğine şahit olan Ay, "Bir tanesi tam yangının içerisindeydi. Biz yangının içerisine girdiğimizde kapalı bir oda vardı ben oraya girdim, diğer arkadaşlarım farklı odalardaydı. Tam yangının içerisindeydi Kuran-ı Kerim, tabi ben yangını söndürmek için gerekli müdahaleyi yaptım bir baktım sadece kapağında hasar vardı içi hiç hasar görmemişti. O raflarda bulunan diğer kitapların hepsi yandı ama ona hiçbir şey olmadı. Bir başka yangında da bir eve gittik, vestiyer yanıyor hemen yanında da kitaplık var. Ben yine yangına müdahale için içeri girdim, kitaplıktaki diğer kitaplar yanmışken Kuran-ı Kerim'e yine aynı şekilde hiçbir şey olmamıştı. İster istemez manevi olarak bir şeyler hissediyorsun, düşünüyor insan. Başka yerlerde de duyuyorduk bunu ama karşılaşınca işin ciddiyetini anlıyorsun" dedi.

"İlahi bir emir ve tecelli söz konusu burada"

Söz konusu Kuran-ı Kerim'lerin İtfaiye Amirliği binasında özenle saklandığını belirten Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Nusret Aslan ise "Biz inançlı insanlarız. Dolayısıyla her sabah işe başlarken ettiğimiz duanın içerisinde deriz ki, 'Pirimiz İbrahim peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına bizleri mazhar eyle.' Dolayısıyla ilahi bir emir ve tecelli söz konusu burada. Sonuç olarak kitaptır yanması gerekiyor normal şartlarda, fakat ne hikmetse yanmıyor. Buna defalarca şahit olduk. Aldıklarımızı da Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Amirliği binamızda özel olarak saklıyoruz. Bu bizim bir değerimiz ve kutsalımız buna sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.