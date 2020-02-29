Yanmaktan son anda kurtarıldılar
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Yanmaktan son anda kurtarıldılar

Kütahya'da Afganistan uyruklu mülteci ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.

29.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:02
Yanmaktan son anda kurtarıldılar

'da uyruklu mülteci ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta mülteci ailenin kaldığı evde nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yalnız olan 2, 4 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu, dumanların arasından çıkartmayı başardı.


Dumandan etkilenen 3 çocuğa ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 3 çocuk, daha sonra Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Elektrik kaçağı sonucu çıktığı belirtilen yangında evdeki eşyalarının tamamının yandığı belirtildi. Yangın sırasında çocukların anne ve babasının işte olduğunu belirtildi.


Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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