Yanmaktan kurtarılan Fesleğen Mahallesi'nin muhtarı Kaba, AA'ya konuştu Açıklaması
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Yanmaktan kurtarılan Fesleğen Mahallesi'nin muhtarı Kaba, AA'ya konuştu Açıklaması

Yanmaktan kurtarılan Fesleğen Mahallesi'nin muhtarı Kaba, AA'ya konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan yaptığı mücadele sonunda yanmaktan kurtarılan Fesleğen Mahallesi'nin muhtarı Erkan Kaba ve mahalle sakinleri yaşadıkları zor anları anlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan yaptığı mücadele sonunda yanmaktan kurtarılan Fesleğen Mahallesi'nin muhtarı Erkan Kaba ve mahalle sakinleri yaşadıkları zor anları anlattı.

Milas'a 35 kilometre uzaklıktaki 250 haneli, 1000 kişinin yaşadığı Fesleğen Mahallesi, 31 Temmuz Cumartesi gününden bu yana orman yangınıyla mücadele ediyor.

Komşu mahalle olan Beyciler yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Fesleğen Mahallesi civarındaki ormanlık alana sıçradı.

Mahalle tedbir olarak boşaltılırken ekipler alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için büyük mücadele verdi.

Alevlerin yerleşim merkezinden uzaklaşmasının ardından vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Mahalle muhtarı Erkan Kaba, AA muhabirine, yaşadıkları orman yangını nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi.

Ekiplerin havadan ve karadan mücadelesine rağmen yangının kontrol altına alınamadığını belirten Kaba, "Köyün önüne orman çalışanları ve gençlerle set kurduk ama alevler seti atladı. Alevler köyümüzün etrafını sardı. Şu anda köyüm kurtuldu diyebilirim. Zeytinliklerimiz hasar gördü." dedi.

Kaba, orman yangınlarıyla mücadelede orman içi yolların açılmasının önemli olduğunu, bu konuda çalışılması gerektiğini ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu vurgulayan Kaba, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm gücüyle ne varsa helikopteri, uçağı, arazözü ve askerimiz geldi ama maalesef henüz söndürülemedi. Bakanlarımız bizi 7 gün 24 saat arıyor. 'Bize sürekli ulaşabilirsiniz, sizin için ne yapabiliriz?' diyorlar. Bizim tanımadığımız insanlar, bakanımız ve vekillerimiz geldiğinde başka siyasi görüş olduğu zaman onlarla tartışıyor gözüküyor ama onlar bizim yerel halkımız değil üzülüyoruz. Devletimizin yaptığı şeyleri maalesef görmek istemiyorlar. Tabii üzülüyoruz. Devletimizin gücünü biz hissediyoruz. O misafir olarak gelmiş, başka türlü yansıtması derinden üzmektedir."

Mahalle sakini Öner Kara ise köylerinin bir kısmının yangından zarar gördüğünü, alevlerin yerleşim merkezine ulaşmaması için büyük mücadele verdiklerini anlattı.

Çevredeki mahallelerde yaşayanların kendilerine çok yardım ettiğini belirten Kara, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Hepsine sonsuz teşekkür ederiz. Her yerden yardım geliyor. Devletimizden olsun, belediyeden olsun. Kim yardım gelmiyor derse yalan söyler. Türkiye çok büyük ve güçlü bir devlet. Bileğini kimse bükemez." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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