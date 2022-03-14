Yanmakta Olan Binadakileri Kurtardılar

Görüntüler Ukrayna'nın Chernihiv kentinden. İtfaiye görevlileri yanmakta olan binayı bir yandan söndürmeye bir yandan da içerdekileri kurtarmaya çalışıyor. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden bu tür gelen görüntüler artmış durumda. Rusya'nın sivil bölgeleri de hedef aldığı belirtiliyor

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