Yanmakta Olan Binadakileri Kurtardılar
DailyMotion.com - Güncel
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Görüntüler Ukrayna'nın Chernihiv kentinden. İtfaiye görevlileri yanmakta olan binayı bir yandan söndürmeye bir yandan da içerdekileri kurtarmaya çalışıyor.
Görüntüler Ukrayna'nın Chernihiv kentinden. İtfaiye görevlileri yanmakta olan binayı bir yandan söndürmeye bir yandan da içerdekileri kurtarmaya çalışıyor. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden bu tür gelen görüntüler artmış durumda. Rusya'nın sivil bölgeleri de hedef aldığı belirtiliyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel