Yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu onaylandı
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Yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu onaylandı

SİVAS'ta yaşayan Mehmet Bülent Özçelik (50), Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı sırasında, kümes hayvanlarına bakmak için izin almak istedi.

Yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu onaylandı
20.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:03

SİVAS'ta yaşayan Mehmet Bülent Özçelik (50), Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı sırasında, kümes hayvanlarına bakmak için izin almak istedi. Yanlışlıkla Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı'nın sitesine başvuru yaptı. KKTC İçişleri Bakanlığı ise talebi onayladı.

Sivas'ta yaşayan bilgisayar firması sahibi evli 2 çocuk babası Mehmet Bülent Özçelik, Ramazan Bayramı'nda 81 il de uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, köydeki kümes hayvanlarına ve arılarına bakabilmek için izne ihtiyaç duydu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde bulunan tavuk ve arıları için izin almak isteyen Özçelik, internetten araştırırken 'İçişleri.gov.tr' olarak bulduğu adrese girdi. Daha sonra Seyahat İzin Belgesi ile ilgili bilgilerini dolduran Özçelik, başvurusunu tamamladı. Özçelik'e 1 gün sonra sokağa çıkma yasağı olan günler için izin talebinin onaylandığına dair e-posta geldi. E-postada bulunan belgeyi indiren Özçelik, iznin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiğini fark etti. Önce ne olduğunu anlayamayan Özçelik, daha sonra yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptığını anladı. Özçelik, KKTC İçişleri Bakanlığı'nın talebini onaylamasını da şaşkınlıkla karşıladı. Gelen belgeyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, izin için Sivas Valiliği'ne başvurdu.

'BU BELGEYİ SAKLAYACAĞIM'Hem kendi hatasına hem de KKTC'nin izni onaylamasına şaşırdığını belirten Bülent Özçelik, "23 ve 26 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ben de özellikle kümes hayvanlarımın mağdur olmaması için bu kapsamda serbest seyahat belgesi için başvuruda bulunmak istedim. İnternette gezinirken 'İçişleri.gov.tr' olarak gördüğüm adrese girdim. Bana ait bilgileri istedi ve doldurdum. Ertesi gün bana hemen onay e-postası geldi. Başvurumun onaylandığı yazıyordu. Belgeyi indirdim ancak bir şey dikkatimi çekti. Talebim KKTC tarafından onaylanmıştı. Bunu çok ilginç buldum. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet kimlik numaram, adresim ve irtibat numaram da vardı. Bu benim için koronavirüs sürecinde hoş bir anı oldu. Bu belgeyi saklayacağım. KKTC'de gerçek vatandaşlığımız yok ama sağ olsunlar bize değer verdiler. 'Kıbrıs'a istediğiniz zaman gelebilirsiniz' demişler. Hoş bir anı olarak bunu saklayacağız" dedi.'MUHTEMELEN SİSTEMLERİNDE AÇIK VAR'

Sosyal medyada belgeyi paylaşınca vatandaşların şaşırdığını söyleyen Özçelik, "Böyle bir hataya nasıl düşüldüğü ile ilgili sorular geliyor. Ama sanırım linkte bir açıklık var. ya da gözden kaçmış olabilir. Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasıyla da eşleşmesi lazımdı. Muhtemelen sistemlerinde böyle bir açık var" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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