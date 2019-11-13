Yanlışlıkla kendisine verilen ikramiye kazanan kuponu iade etti

13.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:32

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan Cumhur Koşan (56), şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen ve 1000 TL karşılığında 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayiye iade etti. Koşan, "Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez" dedi. Teşekkür eden bayi Caner Cansızoğlu (30), 650 TL'lik karı Koşan'a verdi.

Mobilya işçiliği yaparken, 3 yıl önce girdiği katarakt ameliyatında yanlış işlem nedeniyle sol gözünü kaybeden Cumhur Koşan, 7 Kasım'da 3 TL bedelle şans oyunu oynadı. Geçimini sokaklarda plastik kasa toplayarak sağlayan Koşan, cebinde, kendisinin oynadığı 3 TL'lik kuponun dışında, 1000 TL bedelle oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti. Euroleauge'de, yine 7 Kasım'da oynanan Olympiakos- Anadolu Efes maçına '2' oynanan, yani Anadolu Efes'in maçta galip geleceği yönünde tahmin yapılan kupon, 1.65'lik oranıyla 1000 TL'ye 1650 TL ikramiye kazandırdı. Durumu fark eden Cumhur Koşan, kuponu oynadığı bayiye iade etmeye karar verdi.

Kaynak: DHA