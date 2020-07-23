Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi

Aydın'ın Söke ilçesinde, banka hesabına yanlışlıkla 29 bin lira yatırıldığını fark eden 45 yaşındaki işçi, parayı sahibine iade etti.

Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
23.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:44

Aydın'ın Söke ilçesinde, banka hesabına yanlışlıkla 29 bin lira yatırıldığını fark eden 45 yaşındaki işçi, parayı sahibine iade etti.

Ailesinin geçimini sağlamak için Tariş'te ve bir fırında çalışan üç çocuk babası Serkan Yirmibeş, cep telefonuna gelen mesajla banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 29 bin lira para gönderildiğini öğrendi.

Yirmibeş, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştü. Paranın yanlışlıkla yatırıldığının belirlenmesi üzerine Yirmibeş, parayı İzmir'de yaşayan sahibine iade etti.

Yirmibeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesajı gördüğünde şaşırdığını ve heyecanlandığını belirterek, "Parayı hesabımdan çekip, sahibine gönderdim. Parayı bir önce çekmemin sebebi bankaya olan kredi borçlarımdı. Parayı gönderen arkadaş mağdur olmasın diye parayı çekip, kendisine tekrar havale ettim. Paraya ihtiyacım var ama mayamızda haram yemek yok. Ben bu parayı çoluğum ve çocuğum ile nasıl yerim, böyle bir şey mümkün değil. Onun için kendime yakışanı yaptım. Hesabıma yanlışlıkla yatan 29 bin lirayı sahibine iade ettim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 3. Sayfa
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı 3. Sayfa
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Selçuk İnan Mustafa Cengiz
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:44:10. #1.15#
title