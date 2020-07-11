Yanlışlıkla eski HES kodunu yolcu tüm ekipleri alarma geçirdi Aydın'da sağlık ve polis ekipleri otogarlarda Korona virüs alarmı yaşadı.

Aydın'da sağlık ve polis ekipleri otogarlarda Korona virüs alarmı yaşadı. İzmir'den otobüse binen bir yolcunun sisteme giren HES (Hayat Eve Sığar) kodunda Korona virüslü olduğu uyarısı gelince tüm ekipler seferber oldu. Yolcu için yanlış HES kodu kullanıldığı ortaya çıkınca herkes derin bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre İzmir-Isparta seferini yapan bir yolcu otobüsüne sabah saatlerinde binen bir yolcu Aydın'da yolculuğunu tamamlayıp otobüsten indi. Ancak bu yolculuk esnasında kullandığı HES kodunda yolcunun Covid-19 şüphelisi olduğu ve seyahat etmemesi gerektiği yönünde, sistem uyarı verince polis ekipleri otobüsün güzergahında tertip aldı. Aydın'da inen yolcu 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılırdı. Bu arada otogardan çıkış yapan otobüs ise, diğer yolcuların sağlıkları için tedbir amaçlı Nazilli Otogarı'nda durduruldu. Bekletilen otobüsteki yolcular, durumla ilgili bilgilendirildi.

Şüpheli yolcunun yapılan test ve kontrollerinde Korona virüs olmadığı yanlışlıkla eski HES kodunu yeni yaptığı yolculukta kullandığı için bu paniğin yaşandığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA