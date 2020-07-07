Yanlışlıkla eşini vuran adamı yaşı da kurtaramadı
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Yanlışlıkla eşini vuran adamı yaşı da kurtaramadı

Kayseri'de 5 yıl önce eşini yanlışlıkla vuran 85 yaşındaki adam, Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden yargılanarak tutuklandı.

Yanlışlıkla eşini vuran adamı yaşı da kurtaramadı
07.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:28

Kayseri'de 5 yıl önce eşini yanlışlıkla vuran 85 yaşındaki adam, Yargıtay tarafından kararın bozulması üzerine yeniden yargılanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce tüfeğini temizlerken yanlışlıkla ateş alması sonucu eşini vuran ve ölümüne sebep olduğu iddia edilen İsmail D. (85) yaşından dolayı serbest kaldı. Dosyanın yargıtaya taşınması sonucunda bozulan karar ile 5 yıl sonra yeniden yargılanan İsmail D., hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye çıkışında tekerlekli sandalye ile polis aracına götürülen 85 yaşındaki adam, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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