22.09.2019 12:59

Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıs tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de dini nikahlı karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, Ali K. isimli şahıs, dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.'nin oturduğu binanın önüne 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araç ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan balkondaki Sevgi G. isimli kadını vurdu.

Olaydan sonra kaçan ve Afyonkarahisar'da yakalanan Ali K., ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ali K., adliye girişinde ise kendisini, "Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım korkutma amaçlı sıktım" diyerek savunmuştu.

Öte yandan, olayda yanlışlıkla vurulan Sevgi G.'nin ise hastanede yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA